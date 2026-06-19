木原官房長官は、さきほど、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の骨子を衆参両院の正副議長に説明しました。木原官房長官は19日午後、皇族数の確保などに向けた「立法府の総意」を受けて作成した、皇室典範改正案の骨子を衆参両院の正副議長に説明しました。政府の骨子案には、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持すること、皇族には認められていない養子縁組を可能にし、旧11宮家の男系男子を皇族とすることなどが盛り込まれてい