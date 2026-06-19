俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。現在行われている『FIFAワールドカップ2026』をリアルタイムで視聴したことを明かした。【写真】かっこいい！青シャツ＆スーツでほほえむ亀梨和也同キャンペーンのテーマは「挑戦」。亀梨自身、さまざまなことに挑戦しており、その一つがスポーツキャスター。サッカーW杯の話題になると、「初戦も見させてもらいました。Going!の生放