日本野球機構（ＮＰＢ）は１９日、出場選手登録を公示した。阪神は今朝丸裕喜投手をプロ初の１軍登録。ＤｅＮＡは加藤響内野手、中日はアブレウ投手、尾田剛樹外野手、広島は佐藤啓介内野手を出場選手登録した。今朝丸は２０２４年度ドラフト２位で報徳学園から入団。今季は２軍で１１試合で防御率２・９５を記録していた。藤川監督はロングリリーフで起用する方針を示している。