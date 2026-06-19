タレント・蒼井そら（45）が19日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、日本人サポーターによるゴミ拾いに賛否の声があがっている件について言及した。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。試合後、毎回恒例となっている日本人サポーターによる「ゴミ拾い」がこの日も見られ脚光を浴びたが、一部で「清掃員の仕事を奪う行為」「