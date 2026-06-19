オランダ戦の後半、ゴールを決め駆け出す中村（左）＝14日、ダラス（共同）左膝の負傷で第2戦の欠場が決まった久保建英から「チュニジア戦は頼んだよ」と声をかけられたという。年代別代表からともに日の丸を背負ってきた中村敬斗は「みんな、もちろん久保選手の思いを背負って戦う」と言葉に力を込めた。自身W杯初出場だった初戦のオランダ戦で1ゴールを挙げた。アシストしてくれたのが久保だった。創造性あふれるアタッカー