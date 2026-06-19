◇ファーム・リーグ阪神4―3オリックス（2026年6月19日杉本商事BS）阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22）が19日、ファーム・リーグのオリックス戦に「1番・三塁」で先発出場。2軍合流後初出場となったが、4打数無安打だった。初回先頭の第1打席は、オリックスのドラ1・藤川の前に左飛。第2、3打席は2打席連続で空振り三振を喫した。7回2死の第4打席は中飛に終わった。立石は17日、ファーム練習に合流した。16日の西