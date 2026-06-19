タレントのあのが１８日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」にゲスト出演。自宅での譲れないマイルールを明かして、スタジオをあ然とさせた。同じくゲストのＴＨＥＲＡＮＰＥＧＥ・吉野北人が自宅でのマイルールとして「（来客には）手を洗ってもらいます」と明かして、ＭＣ陣をザワつかせたが、あのは「ちょっと分かります」とうなずいた。続けて「僕も、もし人が来ても、トイレとかしないでほしいと思う」と