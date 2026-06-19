犬とのドライブに持っていきたい便利グッズ 愛犬とのドライブは、普段とは違う景色や体験を楽しむことができる、愛犬と飼い主との特別な時間です。 犬にとって、車での移動は大きな刺激であり、その刺激を楽しむことができる犬もいます。一方では、慣れていないことで過剰に興奮したり、ストレスや体調不良に繋がったりすることがあります。 とくに長距離移動では、暑さ対策・水分補給・食事管理・安全管理が非常に