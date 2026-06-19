7月3日の『トイ・ストーリー5』公開に向けた、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）での『トイ・ストーリー』シリーズ連続放送。第2夜となる6月19日に放送の『トイ・ストーリー2』（1999年）は、フル3DCGアニメの今につながる隆盛を決定づけた作品であり、アニメ映画の続編をディズニーやピクサーのラインアップに乗せた作品として見逃せない。 参考：『ト