米グーグル（Google）は現地時間18日、車載システム「Android Auto」向けに、ビデオ会議サービス「Google Meet」の提供を順次開始したと発表した。車のディスプレイからハンズフリーで会議や通話ができる。 車載ディスプレイでスケジュール確認と会議参加 車のディスプレイから直接Google Meetにアクセス可能。今後の会議スケジュールをチェックしたり、ワンタップで会議に参加したりで