スポーツ配信サービス「DAZN」を提供するDAZNグループは、サッカーコンテンツ専用の年額プラン「DAZN Soccer」について、年間契約であるにも関わらず月間契約であるように受け取れる記載があったことをあらためて謝罪した。 「DAZN Soccer」の新規申し込みを6月18日付けで停止したほか、サービス開始から販売停止までの間に「DAZN Soccer」に申し込みした全ての人を対象に、解約や月額プラ