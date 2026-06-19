リヴァプールはライプツィヒに所属するコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデの獲得へ動いているようだ。18日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。ディオマンデは2006年生まれの現在19歳で左右のウイング（WG）を主戦場とするプレーヤー。昨年夏にレガネスからライプツィヒへ活躍の場を移すと、公式戦36試合出場13ゴール10アシストと大ブレイクを遂げ、FIFAワールドカップ202