FIFAワールドカップ2026・グループB第2節のカナダ代表vsカタール代表の試合後に、両チームの指揮官が一触即発の状態となったようだ。18日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。ともに初勝利を目指した一戦は、序盤からホスト国のカナダが大観衆の声援を背にカタールを圧倒。16分の先制点を皮切りに前半だけで3点差をつけると、後半も攻撃の手を緩めることなく3点を追加し、6−0で大勝した。10番を背負うジョナサン・デ