さすが名将。球速こそないが、コントロールは抜群だ。北中米ワールドカップを戦っているイングランド代表の４人が、現地６月18日に行なわれたメジャーリーグ、ロイヤルズ対カージナルスの試合前セレモニーに参加した。アメリカのミズーリ州カンザスシティにあるロイヤルズの本拠地、カウフマン・スタジアムに駆け付けたのは、トーマス・トゥヘル監督、ハリー・ケイン、ジェド・スペンス、ダン・バーン。26番で「TUCHEL」の名