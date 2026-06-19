バルセロナに所属するGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンは、今夏にレンタル移籍する可能性が高いようだ。19日付で、スペイン紙『アス』が報じている。ハンジ・フリック監督が率いる現チームにおいて、構想外の扱いを受けるマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン。この夏も、選手登録のために給与総額の調整が必須となるバルセロナは、高給取りのドイツ人GKを放出することで枠を空ける思惑を抱いている模様。しかし、2028