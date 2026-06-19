日本時間６月12日に幕を開けたワールドカップ。アメリカ、カナダ、メキシコの３か国共催の大会で、日本代表は15日に行なわれたオランダとの初戦を２−２の引き分けで終えた。グループステージは４チームの総当たり方式で、上位２か国がノックアウトステージにストレートインできることを考えれば、上々の滑り出しと言える。また、48か国開催となった今大会から３位もグループステージ突破の可能性があり、各組上位８チームに入