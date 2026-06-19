北海道当麻町の名産「でんすけすいか」の初競りが札幌の中央卸売市場で行われ、過去２番目に高い１玉６０万円で落札されました。札幌の中央卸売市場で行われたのは、黒く光る、当麻町の特産品「でんすけすいか」の初競りです。過去２番目に高い１玉６０万円のご祝儀価格で競り落とされました。 ２０２６年は降雪量が少なく、天候に恵まれたことなどから、仕上がりの良いスイカが出来上がったということです。（石田記者）「と