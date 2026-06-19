セキ・ユウティンがチャイナドレス姿を披露し、反響を呼んだ(C)Getty Images人気女子プロゴルファーのセキ・ユウティンが自身のインスタグラムを更新し、チャイナドレス姿を披露してファンの注目を浴びた。【写真】「美しすぎるよ！」チャイナドレス姿のセキ・ユウティンをチェック福井生まれで中国育ちの28歳は、上海で開催された交流イベントのセレモニーに出席し、クジャクが描かれた白を基調としたチャイナドレス姿で笑顔