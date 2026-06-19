タレントの鈴木奈々が１８日、テレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」で、「ガチで日本の芸人さんで一番好き」という人物を挙げたものの、他の芸人たちから速攻で「辞めた方がいい」の声が上がった。鈴木は「最近気になっている芸人さんがいて」と言い出し、他の出演者たちが「誰？」と聞くと、嬉しそうに「（相席スタートの）山添さん」と打ち明けた。これには相方の山崎ケイと、かつて山添と一緒に住んでいたド