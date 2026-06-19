日本野球機構（ＮＰＢ）は１９日、出場選手登録を公示した。中日はアブレウ投手、尾田剛樹外野手、広島は佐藤啓介内野手を出場選手登録した。アブレウは２０２４年に西武で５４試合に登板。米マイナーリーグを経て今季から中日に加入。ＷＢＣではドミニカ共和国代表のリリーフとして２試合に登板して４回を無失点だった。今季は出遅れた松山の代役守護神を任された。しかし、開幕・広島戦（マツダ）で４点リードの９回に登板