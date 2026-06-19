日本ハムは１９日、育成選手の松岡洸希投手（２５）と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は９３。埼玉県出身の松岡は、桶川西高からＢＣリーグ・武蔵を経て２０１９年度ドラフト３位で西武に入団。２２年１２月の現役ドラフトで日本ハムに指名されて移籍した。２３年は１軍登板なしで、同オフに育成契約に。２５年３月に支配下選手となり、昨季は３試合に登板。オフに再び育成契約となっていた。右サイドハンドから