静岡県の鈴木康友知事（中央）に要望書を提出した富士山周辺自治体の首長ら＝19日午後、静岡県庁静岡県は19日、富士山閉山期の無謀な登山抑制に向け、防災ヘリコプターによる救助の有料化などを議論するワーキンググループ（WG）の初会合を開いた。終了後、座長の大嶋文彦危機管理部理事は「登山の自由と公共の福祉の観点からどこまで規制をかけるか検討していく」と話した。会合は非公開で、閉山期の遭難の発生状況を確認し、