昨年の「Ｍ−１グランプリ」優勝でブレーク中のたくろう・赤木裕、きむらバンドが１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。納言・薄幸とトークを繰り広げた。幸が「Ｍ−１終わってから。給料、何倍になりました？」とＭ−１ブレークの実感について聞くと、赤木は「いや、怖いんですよね…。お給料とかもね。ロンハー（テレビ朝日系・ロンドンハーツ）で。なんか隠し取りみたいな