日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」の日本人メンバー・MOKA（モカ、21）が再び活動休止することが決まった。19日、所属事務所「BELIFT LAB」が発表した。モカは4月に体調不良のため、当面の活動を休止。5月29日に活動を再開したばかりだった。ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」にBELIFT LABの声明が掲載され「MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状によ