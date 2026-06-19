9人組ボーイズグループSUPER★DRAGONが19日、都内で、フジテレビ系バラエティー番組「スパドラ★クエスト」（7月11日深夜1時50分開始、土曜深夜1時45分）の記者会見に登壇した。メンバーがさまざまな挑戦を行い、キャラクターを引き出す番組。活動11年目にして初の冠番組にメンバーがそれぞれ意気込む中、ジャン海渡（26）は「M！LKの塩崎太智くんが…」と同じくEBiDANの盟友の名前を挙げ、「彼が（テレビで）かましてくれていたら