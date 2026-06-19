サッカー北中米Ｗ杯の初戦で明暗が分かれた２人の大エースをロシアメディア「スポーツ・エクスプレス」が分析している。ポルトガルは１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）で、コンゴに１―１でまさかの引き分け。ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）は目立った活躍ができず、各方面から厳しい声が上がっていた。元ロシア代表のドミトリー・アレニチェフ氏は、同メディアに自身の分析