選手会に対して提示されたアマチュア選手獲得制度改革パッケージMLBが選手会に提示したアマチュア選手獲得制度改革パッケージが波紋を広げている。高校生の直接プロ入りルートをなくす案や、契約金の大幅削減などが盛り込まれた提案に対し、選手会が猛反発。ファンからも「良いことは一つもない」などと批判の声が殺到しており、物議を醸している。米野球専門誌「ベースボール・アメリカ」のJJ・クーパー編集長が18日（日本時