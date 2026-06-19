韓国の名バイプレーヤー、俳優コ・ギュピル（44）が、父親になる。6月19日、コ・ギュピルの所属事務所SPRING ENTの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「コ・ギュピル・amin夫妻に第1子が授かりました。現在、妻は妊娠4カ月で、子どもの性別は女の子であることが確認されています」と公式コメントを発表した。【写真】コ・ギュピルの美人奥さまコ・ギュピルと歌手aminは2023年に結婚。当時、約9年にわたる交際を経てゴー