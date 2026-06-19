【モデルプレス＝2026/06/19】元フジテレビアナウンサー・藤本万梨乃が、株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属したことを発表した。【写真】美人アナ、フジテレビ在籍当時の姿◆藤本万梨乃、事務所所属発表株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントは「藤本万梨乃が、6月1日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりましたのでお知らせいたします」と発表。「