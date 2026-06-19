【モデルプレス＝2026/06/19】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のモカ（MOKA）が、再び活動を休止することが分かった。6月19日、所属事務所のBELIFT LABがWeverseを通じて明らかにした。【写真】21歳K-POP美女、印象ガラリなぱっつんヘア◆モカ、再び活動休止事務所はモカの活動について「4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様に