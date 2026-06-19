【モデルプレス＝2026/06/19】フジテレビでは、7月11日25時50分から、スターダストプロモーション所属の9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONが冠を務める新番組『スパドラ★クエスト』を放送することが決定。初回放送を皮切りに、全24回にわたって毎週土曜25時45分〜26時15分に放送する。【写真】冠番組が決定したスタダ所属ユニット◆SUPER★DRAGON、冠番組「スパドラ★クエスト」SUPER★DRAGONは、ラップやダンス、