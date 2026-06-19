とんかつチェーンの「とんかつ神楽坂さくら」は、長崎県の五島･対馬海域で漁獲されるブランド真鯵「旬(とき)あじ」を使用した期間限定メニューを販売中だ。販売期間は8月31日まで(なくなり次第終了)。ふっくらとした身とサクサクの衣が特徴のあじフライを、おろしわさび醤油で味わう一品として展開する。「旬あじ」は、4月から8月にかけて漁獲されるブランド真鯵で、1尾100g以上の基準を満たしたもののみが流通する。身はしっとり