【モデルプレス＝2026/06/19】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気芸人の43歳美人妻「背高くてスタイル抜群」娘顔出し2ショット◆住谷杏奈、娘との旅行ショット公開住谷は「娘と2泊、息子の高校の関東大会遠征にこっそり行った時の写真」とつづり、鏡越しの自撮り写真を投稿