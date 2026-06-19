ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１９日、ホストタウン・静岡県磐田市の岩田こども園で「ラグビー体験事業」を行った。年長組の園児２３人が参加。子どもたちはクラブの普及スタッフの指示に耳を傾け、ラグビーボールを抱えて、グラウンドを元気いっぱいに駆け回った。スタッフが構えた柔らかいバッグに向かって、全力でぶつかって行くタックルも順番に行った。初めて触れるラグビーボールに興味津々で、園児たちは