◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽中日アブレウ投手、尾田剛樹外野手▽広島佐藤啓介内野手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク石塚綜一郎捕手▽日本ハム上原健太投手【出場選手登録抹消】▽日本ハム河野竜生投手