◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が自身２連勝と、本拠地初勝利を懸け、２０日の中日戦（東京ドーム）に先発する。この日はキャッチボールなどで最終調整。「（６回１失点だった）前回だけでなく、ここ何登板かは感触のいい感じがあった。その感じで臨める」と勝負を心待ちにした。中日との対戦は３度目。「相手を知っている分、相手も当然研究をしてくる。