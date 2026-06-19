【SWAVオリジナルTactical Bride “淡雪”】 2027年5月 発売予定 価格：34,100円 キューズQは、フィギュア「SWAVオリジナルTactical Bride “淡雪”」を2027年5月に発売する。価格は34,100円。 本製品は、イラストレーターのSWAV氏が描く、戦う花嫁をテーマにしたオリジナル作品「Tactical Bride」より、オリジナルキャラクター「淡雪」を1/