日本ハムは１９日、松岡洸希投手（２５）と支配下選手契約を結んだことを発表した。背番号は９３。松岡は１９年ドラフト３位で西武に入団。２２年オフの現役ドラフトで日本ハムに加入した。２４年は育成契約となり、２５年に支配下復帰。今季は２度目の育成契約で臨んでいた。２度目の支配下復帰に「再び支配下契約をしていただき、身が引き締まる思いとともに感謝の気持ちでいっぱいです。結果で恩返しできるよう頑張ります