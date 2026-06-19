1100人以上が犠牲となった「福岡大空襲」から19日で81年となり、福岡市では、戦没者を追悼する式典が行われました。福岡市役所で行われた戦没者合同追悼式には、高島市長や遺族など90人が参列しました。式では、81年前の福岡大空襲の死者や行方不明者1146人をはじめ、太平洋戦争や海外から引き揚げる途中で亡くなった人など、およそ1万2000人に祈りが捧げられました。■当時7歳だった男性「戦争は全く関係のない人を苦しめる。命を