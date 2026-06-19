◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（１９日・神宮）広島の佐藤啓介内野手が、出場選手登録された。思い切りのいいスイングが持ち味の２５歳。５月２９日に出場選手登録を抹消されて以降、２軍１１試合で打率３割２分６厘（４３打数１４安打）、２本塁打、７打点をマークしていた。２３年育成ドラフト２位で、１年目に支配下昇格。３年目の今季は初の開幕１軍入りを果たしたが、１１打数無安打５三振と結果を残せず。２度の