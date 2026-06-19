日本アイスホッケー連盟は１９日、都内で「スマイルジャパン（日本女子代表）」新体制発表会見を行い、新監督の大久保智仁氏、現役時代に五輪３大会連続出場した新コーチの久保英恵氏、３月にアンバサダーに就任した元衆院議員の石原伸晃氏らが出席した。大久保監督は、２０２５〜２０２６年にＵ１８（１８歳以下）男子日本代表監督を務め、２０２３〜２０２６年シーズンまで女子日本リーグの強豪、西武の監督も務めていた。大