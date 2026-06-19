SUVの力強さとクーペの優雅さを融合したDSの新フラグシップ DS N°8エトワールAWD｜DS N°8 Etoile AWD 日本では2025年の東京フォーミュラE、そして2026年1月の東京オートサロンで先駆けて披露された「N°8」が、いよいよ発売された。N°8は、2023年に発表されたコンセプトカー「DSエアロスポーツラウンジ」から着想を得て誕生したモデル。最新鋭の100％電気自動車として優れた航続距離を