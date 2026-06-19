日本野球機構(NPB)は19日の公示を発表。広島は佐藤啓介選手を1軍登録しました。佐藤選手は育成出身3年目の内野手。今季は12試合に出場し、ヒットは出ていませんが1打点を記録しています。5月29日に登録抹消となり、ファームで調整を続けてきましたが、今季は2軍で25試合に出場し、打率.360、3本塁打、13打点と安定した成績を残しています。直近の2試合では1本塁打を含む3本のヒットを放つなど打撃でアピールし、再昇格となりました