19日午前、東京・北区にある小学校で火事があり、児童ら11人がケガをしました。火事の影響で児童らが取り残されましたが、救助され、いずれも命に別条はないということです。現場から中継です。火事があった小学校の近くにある住宅をお借りしてお伝えします。私の後ろに見えるのが小学校の4階部分ですが、黒く焼けているのがわかります。私が到着した正午頃は、近くで焦げくさい臭いがしていたのですが、現在は落ち着き、現場を消