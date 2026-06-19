シンガーソングライターのダイアモンド✡ユカイさんが6月16日、自身のブログを更新。自身を襲ったハプニングについて明かしました。 【写真を見る】【 ダイアモンド✡ユカイ 】「まさかの骨折!?」「悲劇は突然やって来た」自身を襲ったハプニングを吐露ユカイさんは「まさかの骨折!?」と題して、「悲劇は突然やって来た」とその時の出来事を形容しています。悲劇の原因は「冷蔵庫を開けたその瞬間――なんとマヨ