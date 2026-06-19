NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。中日は、アブレウ投手と尾田剛樹選手を登録しました。アブレウ投手は、3月27日に行われたシーズン開幕戦に登板。4点リードで迎えた9回に起用されるも、連打と四球で無死満塁のピンチを招き、2連続タイムリーなどで同点に追いつかれました。アブレウ投手は1アウトのみで降板となっており、チームも延長10回にサヨナラ負けを喫していました。この翌日に抹消になって以来となるアブレウ投手の昇