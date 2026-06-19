円安がさらに進んでいます。円相場は一時、1ドル＝161円80銭台をつけ、39年ぶりの円安水準となっています。片山さつき 財務大臣「投機的な動きがあれば断固とした措置を取ることに尽きる」片山大臣が示唆したのは、再びの為替介入。きょう未明、1ドル＝161円80銭台をつけ、39年ぶりの円安水準に迫りました。アメリカのFRBが年内に利上げするとの観測でドルが買われたのです。来週以降に高市政権は成長戦略や消費税減税の方針