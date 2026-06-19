日本テレビの森圭介アナ（47）が、自身がメインキャスターを務める報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）19日放送のオープニングで不在だった。【写真】「星野源」「セカオワの深瀬」「兼近くん」と反響の“ピンク髪”森圭介アナメインキャスターの鈴江奈々アナウンサーが、番組冒頭で「全国のみなさん、こんにちは。『news every.』です」とあいさつし、「今日のevery.は、こちらのメンバーでお伝えします」と説明。オー