全国農業協同組合連合会（JA全農）は19日、家畜の餌となる配合飼料について、7〜9月期の農家への供給価格を前期（4〜6月）と比べて全国の全畜種平均で1トン当たり約3700円引き上げると発表した。円安や原油高が響いた。