巨人は交流戦で１０勝６敗２分け。セ・リーグの首位に立ち、リーグ戦の再開を迎えた。好調の一因に挙げられるのは、リーグトップ４７盗塁が象徴する機動力を生かした攻撃面の変化。デイリースポーツ・ウェブ評論家・内田順三氏は「今季、前任の阿部監督がやろうとしていた野球が形になってきた」と解説。今後の戦いに向けて、大城の起用法にも言及した。◇◇巨人は交流戦で貯金４。他のセ球団が苦しむ中で、よく乗り切った